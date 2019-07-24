2019/07/24 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاطاحة بمسؤول كفالات ارهابي داعش بعملية استباقية شرقي الفلوجة

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الاربعاء، بان القوات

الامنية تمكنت من اعتقال احد ابرز قياديي داعش بعملية امنية استباقية

شرقي مدينة الفلوجة.وقال المصدر في تصريح، ان “القوات الامنية نصبت كمين لما يسمى بـ

مسؤول كفالات عصابات داعش الاجرامي وتمكنت من اعتقاله بمداهمة منزله

في منطقة قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، دون وقوع أي مقاومة

تذكر”.واضاف ان “القوات الامنية رصدت حركة القيادي الذي يعد من ابرز ممولي

خلايا عصابات داعش الاجرامية في الانبار”، مبينا ان “اعتقال القيادي

سوف يساهم في عملية اعتقال بقية الممولين والقيادات الارهابية

وعناصرهم بالإضافة الى معرفة اسرار كثيرة عن مناطق تواجد خلايا مجرمي

داعش في عموم مدن الانبار”.واوضح ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال القيادي

ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف”، مشيرا الى ان “القوات

الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز

الامنية للتحقيق معه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمسؤول كفالات ارهابي داعش بعملية استباقية شرقي الفلوجة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بمسؤول كفالات ارهابي داعش بعملية استباقية شرقي الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).