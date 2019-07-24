2019/07/24 | 21:37

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ممثل الشبك في البرلمان العراقي يصدر بيانا حول التوجيه باخلاء لواء ٣٠ من الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى

بيان صادر عن ممثل الشبك في البرلمان العراقي حول التوجيه الاخير

باخلاء لواء ٣٠ نقاط التفتيش المؤدية الى مناطق سهل نينوى —————————————بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيم ( بيان

) لقد تعرض أبناء قومية الشبك طوال عقود من الزمن الى أقسى انواع

الظلم والبطش من قبل الجماعات التكفيرية الظلامية التي كانت

تهدف إلى اجلائهم عن ارض نينوى ارض الآباء والأجداد ، ونزف

أبناء هذا المكون ظلما وعدوانا الكثير من الدماء الزكية على أيدي

الجماعات الإرهابية مايندى له الجبين ، ترهيب و قتل وتدمير

لمنازلهم وتهجير قسري حتى بلغ اعداد الشهداء اكثر من ١٧٠٠ شهيد منهم

من قتل على الهوية وآخرون بانتحاريين وعجلات مفخخة طالت قراهم

الآمنة . ذلك كان المشهد قبل عام ٢٠١٤ إستهداف منظم وقتل جماعي كل

هذا حصل في ظل وجود قوات وسيطرات مشتركة كان يمر الإرهابيين من خلالها

وهي غير قادرة على صد تلك الهجمات وإيقاف نزيف الدم لحين ان اشرقت شمس

النصر على ربوع العراق بهزيمة ارهابيي داعش فكان لابناء

الشبك حالهم حال بقية المكونات دور مشرف في تلبية فتوى الجهاد

الكفائي التي اطلقتها المرجعية العليا الرشيدة فكان للشبك أبناء اشداء

ابطال استجابوا للفتوى من خلال الانخراط في لواء ٣٠ وفي بقية الألوية

وصفوف الاجهزة الامنية الاخرى فنالوا شرف المشاركة في عمليات تحرير

نينوى وقدموا التضحيات شهيد تلو آخر ، واوكلت لهم مهمة حماية سهل

نينوى فكانوا ومنذ ذلك التاريخ خير من مسك الأرض وحمى اهلها من

الاعتداء والاستهداف ، هذه القوة التي أثبتت أنها صمام أمان لسهل

نينوى لأكثر من عامين لكن وللاسف نتفاجئ اليوم بقرار صادر من القائد

العام للقوات المسلحة يطالب فيه تلك القوات باخلاء نقاط التفتيش

المؤدية الى مناطق سهل نينوى الأمر الذي اثار خفيضة وغضب الجماهير من

مختلف مكونات هذه المنطقة أننا كممثلين عن تلك المنطقة نحذر من تبعات هذا القرار الخطير وغير

المدروس ونطالب رئيس الوزراء بالعدول عنه ودراسة الأوضاع في هذه

المنطقة الحساسة بروية وتاني والعمل على تعزيز قوات الحشد بعناصر من

الشرطة ومن ابناء هذه المنطقة فأهل مكة أدرى بشعابها وابناء سهل

نينوى من المجاهدين المضحين أولى بحمايتها ولن نسمح ان يكون اهلنا

الآمنين ضحية لتقارير مضللة كاذبة تهدف إلى إثارة النعرات

وتهديد السلم الأهلي وتسعى الى إعادة الأوضاع في سهل نينوى إلى

ما قبل عام ٢٠١٤ ولن نسمح لهم ولاجنداتهم بذبح اهلنا مرة أخرى

. حفظ الله العراق من كل مكروه وابعد عن شعبه شرور الأعداء والله من وراء القصد اعلام النائب قصي عباس الأربعاء ٢٤ تموز ٢٠١٩

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