2019/07/24 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #اكرم_هواس "الانسان الإله" و عقلانية الحرب...1ربما من العبث الكلام عن شرعية الحرب...
فالحروب كانت دوماً توأم الوجود الإنساني منذ ان اكتشف الانسان الاول قدرة عقله على ادارة علاقته ليس فقط بالآخر ...
بل ايضا ببناء ذاته و بلورة هويته و قناعاته و هويته ...رغم الصورة الذهنية في البنية الاخلاقية الرافضة للظلم و القتل و العنف في الديانات الكبرى ...
فان القرآن واضح في إعطائنا الدرس الاول في تاكيد اهم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اكرم هواس - -الانسان الإله- و عقلانية الحرب...1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فالحروب كانت دوماً توأم الوجود الإنساني منذ ان اكتشف الانسان الاول قدرة عقله على ادارة علاقته ليس فقط بالآخر ...
بل ايضا ببناء ذاته و بلورة هويته و قناعاته و هويته ...رغم الصورة الذهنية في البنية الاخلاقية الرافضة للظلم و القتل و العنف في الديانات الكبرى ...
فان القرآن واضح في إعطائنا الدرس الاول في تاكيد اهم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اكرم هواس - -الانسان الإله- و عقلانية الحرب...1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#اكرم هواس - -الانسان الإله- و عقلانية الحرب...1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).