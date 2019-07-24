اكرم هواس - -الانسان الإله- و عقلانية الحرب...1

2019/07/24 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اكرم_هواس "الانسان الإله" و عقلانية الحرب...1ربما من العبث الكلام عن شرعية الحرب...فالحروب كانت دوماً توأم الوجود الإنساني منذ ان اكتشف الانسان الاول قدرة عقله على ادارة علاقته ليس فقط بالآخر ...بل ايضا ببناء ذاته و بلورة هويته و قناعاته و هويته ...رغم الصورة الذهنية في البنية الاخلاقية الرافضة للظلم و القتل و العنف في الديانات الكبرى ...فان القرآن واضح في إعطائنا الدرس الاول في تاكيد اهم......

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