2019/07/24 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_الداهي أجريت هذا الحوار مع الراحل عبد الله الأشقر لما كان مديرا لمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط.
ونشر تباعا في جزئين بجريدة الاتحاد الأسبوعي.
العددان 60 و62 ، 30 ماي/5 يونوي 2003، 6/12 يونيو 2003.
ص27.
ورغم مضي سنوات على نشره مازال محافظا على راهنتيه بحكم دقيق نظر صاحبه وبعيد بصره، ومراكمته للخبرة الإدارية والبيداغوجية بما يوزاي كفايته ويساوي جدارته.
( الصورة: صورة الفقيد على الشاشة، الكاتب العام لمرك......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الداهي - نظام التربية والتكوين: واقع وآفاق، حوار مع د.عبدالله الأشقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونشر تباعا في جزئين بجريدة الاتحاد الأسبوعي.
العددان 60 و62 ، 30 ماي/5 يونوي 2003، 6/12 يونيو 2003.
ص27.
ورغم مضي سنوات على نشره مازال محافظا على راهنتيه بحكم دقيق نظر صاحبه وبعيد بصره، ومراكمته للخبرة الإدارية والبيداغوجية بما يوزاي كفايته ويساوي جدارته.
( الصورة: صورة الفقيد على الشاشة، الكاتب العام لمرك......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الداهي - نظام التربية والتكوين: واقع وآفاق، حوار مع د.عبدالله الأشقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الداهي - نظام التربية والتكوين: واقع وآفاق، حوار مع د.عبدالله الأشقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).