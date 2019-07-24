محمد الداهي - نظام التربية والتكوين: واقع وآفاق، حوار مع د.عبدالله الأشقر

2019/07/24 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي أجريت هذا الحوار مع الراحل عبد الله الأشقر لما كان مديرا لمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط.ونشر تباعا في جزئين بجريدة الاتحاد الأسبوعي.العددان 60 و62 ، 30 ماي/5 يونوي 2003، 6/12 يونيو 2003.ص27.ورغم مضي سنوات على نشره مازال محافظا على راهنتيه بحكم دقيق نظر صاحبه وبعيد بصره، ومراكمته للخبرة الإدارية والبيداغوجية بما يوزاي كفايته ويساوي جدارته.( الصورة: صورة الفقيد على الشاشة، الكاتب العام لمرك......

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