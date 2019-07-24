2019/07/24 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي أعرفه منذ زمن بعيد ...مناضل عنيد ...رفيق الدرب الطويل ...نذر نفسه وحياته من أجل الشعب مترجماً ومناضلاً من أجل تحقيق شعار الحزب الشيوعي العراقي ...وطن حر وشعب سعيد ...حاملاً صولجان السلم والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى آخر يوم من حياته المكافحة الشجاعة والمتفانية والجريئة ...لم يتوانى أو يتأخر ساعة واحدة في مسيرته النضالية ...وحتى في وجوده بين قضبان السجون والمعتقلات ...ومن مآث......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فلاح أمين الرهيمي - وداعاً المناضل الشجاع الرفيق سامي عبد الرزاق الجبوري (أبا عادل)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فلاح أمين الرهيمي - وداعاً المناضل الشجاع الرفيق سامي عبد الرزاق الجبوري (أبا عادل)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).