مداهمة منزل مراسل تلفزيوني في البصرة بعد نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

2019/07/24 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارداهمت قوة امنية، منزل مراسل قناة I NEWS الفضائية في البصرة، مساء امس الثلاثاء، على خلفية نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، في بيان لها، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، مداهمة القوات الامنية لمنزل مراسل قناة I NEWS الفضائية، حسن صباح، بعد صدور مذكرة قبض بحقه، على خلفية تصوير فيديوي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت النقابة، عن حسن قوله، ان "قوة امنية مكونة من 5 عجلات حكومية داهمت منزلي مساء يوم امس الثلاثاء (23 تموز 2019)، بعد صدور مذكرة قبض بحقي صادرة من محكمة المعقل دون تبليغ مسبق او امر استدعاء من قبل قاضي".

وبين، ان "امر القبض جاء بعد تحريك دعوى قضائية رفعت ضدي من قبل شركة تكسي مطار البصرة، على خلفية تصوير فيديوي نشرته قبل اكثر من سنة ونصف السنة على مواقع التواصل الاجتماعي يبين استغلال وابتزاز تكسي المطار للمواطنين".

واشار الى، ان "تحريك الدعوى جاء بعد كشفي عن شراء سيارة باموال المنافع الاجتماعية المخصصة للخدمات لاحد القضاة في محكمة المعقل، من قبل مدير الشركة العامة للموانئ"، منوها الى ان "امر القبض جاء من نفس المحكمة التي يعمل بها القاضي الذي تسلم السيارة".

وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، مجلس القضاء الاعلى بالتدخل في ملف الدعاوى التي ترفع على الصحفيين، ومنع استغلالها من قبل جهات متنفذة.



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