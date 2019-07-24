المرور تدعو اصحاب المركبات الى مراجعة المواقع لتثبيت لوحاتهم

2019/07/24 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية المرور العامة ،اليوم الاربعاء، اصحاب المركبات لمراجعة المواقع لتثبيت لوحاتهم.

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