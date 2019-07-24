تعرف على موجات الحر الأشد فتكا عبر التاريخ

2019/07/24 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ضربت موجات الحر الشديدة مناطق عدة حول العالم مثل أمريكا وبريطانيا وهولندا حيث ارتفعت الحرارة نحو مستويات قياسية، إلا أن الظاهرة الحالية لا تُقارن بأشد موجات الحر دموية في التاريخ.وبهذا الصدد، نشر موقع “ذي صن” البريطاني تقريرا يعرض 5 من أشد موجات الحر فتكا عبر التاريخ: 1- أوروبا، عام 2003 تعرضت أوروبا […]

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