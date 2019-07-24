118 مسؤول كردي رفيع المستوى ترصدهم وكالة مراقبة تبيض الاموال في اوروبا

2019/07/24 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحصانة الدبلوماسية تلعب دورها في تسهيل تهريبها السليمانية ـ عباس كاريزي: وضعت “وكالة المراقبة لمكافحة غسيل الأموال الأوربية” نحو 118 مسؤولا في اقليم كردستان تحت مراقبة دقيقة، بعد ان قاموا في السابق بتحويل مبالغ مالية كبيرة الى عدد من البنوك الاوربية، في خطوة منها للحد من عمليات تهريب وتبييض الاموال من قبل هؤلاء المسؤولين، في ...

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