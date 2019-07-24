2019/07/24 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعلان عدم ثبوت تورط قائد عمليات الانبار بالتخابر بغداد ـ الصباح الجديد: رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الادلاء بتصريح رسمي عن التحقيق في قضية تخابر قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي مع الاستخبارات الأميركية، مشيرا الى وزير الدفاع هو المعني بتقديم ” الجواب المناسب”.وقال عبد المهدي في معرض رده على سؤال صحفي في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: اسألوا وزير الدفاع عن قضية الفلاحي) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: اسألوا وزير الدفاع عن قضية الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).