رياض المسعودي: 42 قضية فساد كبيرة في الدولة مبالغها 300 مليار دولار

2019/07/24 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء، عن تجاوز عدد قضايا الفساد الكبيرة في الدولة نحو 42 قضية تصل مبالغها لنحو 300 مليار دولار، مشيرا الى ان الكثير من رؤساء الكتل السياسية والوزراء السابقين متورطون في قضايا فساد.وقال المسعودي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “رئيس الوزراء عادل ...

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