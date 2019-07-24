2019/07/24 | 21:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صحة البصرة تبين ايقاف 10 مشاريع صحية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vMSm7UjTC6M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صحة البصرة تبين ايقاف 10 مشاريع صحية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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