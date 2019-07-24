2019/07/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناصرية / حازم محمد حبيب

ناقش رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس رحيم الخاقاني، مع وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي إمكانية حصول المحافظة على تخصيصات من قروض الدول المانحة لتنفيذ بعض المشاريع الخدمية، بينما أكد أهمية الإسراع بالمصادقة على خطة تنمية الأقاليم لعام 2019 وخطة بناء المدارس الجديدة وإرسالها لوزارة المالية.

وقال الخاقاني لمراسل "الصباح ": ان اللقاء مع وزير التخطيط شهد مناقشة امكانية استحصال بعض المبالغ من قروض الدول المانحة للمشاريع الخدمية في المحافظة كونها تفتقر للكثير من الخدمات خصوصًا في قطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب والمجاري والخدمات البلدية وتدوير النفايات والمدارس وغيرها من المشاريع الخدمية الأخرى المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين.

وفي ما يخص موازنة تنمية الأقاليم ومشاريع المدارس، أشار الى أهمية الاسراع بإجراءات المصادقة عليها وعلى خطة بناء المدارس الجديدة للعام 2019، واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الدوائر القطاعية في الوزارة بهذا الشأن، مشيدًا بـالتعاون الكبير من قبل الوزير والمديرين العامين بشأن آلية انجاز الخطط والإسراع بمصادقتها وارسالها لوزارة المالية لغرض صرف التخصيصات.

وزاد، ان "المحافظة ستعلن المشاريع أمام الشركات المنفذة حال مصادقتها، معبرا عن امله في ان تختار الادارة المحلية في المحافظة شركات كفوءة ورصينة لتنفيذ هذه الخطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار تطالب بحصة من قروض الدول المانحة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ذي قار تطالب بحصة من قروض الدول المانحة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).