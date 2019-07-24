حملات صحية في قرى بابل

2019/07/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بابل / جنان الاسدينفذت صحة بابل حملة علاجية وقائية في مناطق القرى والارياف، بينما اعدت خطة لتقديم الخدمات لقوافل حجاج بيت الله الحرام.

وقال مدير اعلام صحة بابل قيس صادق في تصريح لمراسلة "الصباح": ان ملاكات الدائرة نفذت حملة علاجية وقائية في مناطق القرى والارياف، تضمنت لقاح الاطفال المتسربين من اللقاحات، مبينا انه تم تخصيص عدد من المراكز الصحية لتنفيذ الحملة وتأتي ضمن خطط النهوض بالواقع الصحي في المحافظة خصوصا في المناطق النائية البعيدة عن مراكز المدن.

وبين ان صحة بابل شملت النساء في سن الانجاب بالحملة واعطتهن اللقاحات اللازمة لضمان سلامتهن، مشيرا الى ان الكثير من سكان تلك المناطق يكونون غير مهتمين باعطاء اللقاحات الاولية للاطفال وعليه فان الدائرة تقوم بهكذا حملات لضمان تطعيمهم باللقاحات.

من جانبه، قال مدير دائرة صحة بابل الدكتور محمد قحطان الاسدي في تصريح لـ"الصباح": ان الدائرة اعدت خطة صحية تتضمن تنسيق وتنظيم جهودها ومواردها البشرية والاستعداد التام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مبينا ان الخطة تضمنت التواصل مع الأجهزة الأمنية وقيادة شرطة المحافظة لنشر عجلات الإسعاف الفوري وطواقمها العلاجية على طول طريق سير قوافل الحجاج لنقل الحالات المرضية الحرجة لاقرب مؤسسة صحية.

واضاف ان هذه الجهود يدعمها الفريق الصحي الذي أعدته الدائرة لمرافقة حجاج محافظة بابل اثناء تواجدهم في الديار المقدسة لتقديم الرعاية الصحية والوقائية طيلة أيام الحج.

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