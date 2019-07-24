دفعة واحدة!.. ”سناب شات“ يستقطب 13 مليون مستخدم

2019/07/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حصل تطبيق "SnapChat - سناب شات" على 13 مليون مستخدم دفعة واحدة، خلال الربع الاخير من السنة الحالية.



وحالياً، فقد وصل إجمالي عدد

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