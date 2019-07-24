أصابة مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي

2019/07/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله التشخيص النهائي لإصابة أحد لاعبيه، بعد تعرضه لإصابة في مواجهة بوروسيا دورتموند الودية.

الريدز كان

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