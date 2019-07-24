جونسون يبدأ خطواته باختيار دومنيك راب وزيراً للخارجية

2019/07/24 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادعين رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الوزير السابق لشؤون “بريكست” دومينيك راب وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة وكذلك في منصب السكرتير الأول للدولة.

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت أعلن استقالته من منصبه بعد تكليف رئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون، بتشكيل حكومة جديدة.

وكتب هانت على حسابه في “تويتر”، “كنت سأتشرف بمواصلة أداء مهامي فى وزارة الخارجية، لكنني أدرك حاجة رئيس الوزراء الجديد لاختيار فريقه”.

وأضاف هانت أن جونسون عرض عليه منصباً وزارياً آخر، ولكنه أشار إلى أنه بعد 9 سنوات فى الحكومة البريطانية، “حان الوقت للعودة إلى المقاعد الخلفية فى البرلمان، مؤكدا أنه سيقدم “الدعم الكامل” لبوريس جونسون.

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