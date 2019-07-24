بالوثيقة.. 5 تقارير وقراءة قانونين في جدول أعمال مجلس النواب ليوم غد

2019/07/24 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، الأربعاء، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الخميس.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها “كلكامش برس”، فأن المجلس سيصوت على ‏قانون الهيئة البحرية العليا، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاقية العسكرية ‏والأمنية المبرمة بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، ‏وقراءة تقارير عديدة بشأن ملفات مختلفة.

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