سائل الحبار يساعد في علاج السرطان

2019/07/24 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قد يكون بإمكان حبر الحبار أن يغير جذريا بعض الطرق التقليدية لعلاج مرض السرطان.توصل العلماء الصينيون إلى هذا الاستنتاج المفاجئ بعد إجرائهم دراسة نشرت مقالا عنها بوابة phys.Org الإلكترونية العلمية.وافترض الخبراء في جامعة أوخان الصينية بأن جسيمات النانو تفرز سائل الحبار الأسود الذي يرشه لإخافة الأسماك، المفترسة يمكن أن يحد […]

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