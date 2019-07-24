الداخلية تضبط عقيداً في شرطة ديالى يتلاعب بأوراق تحقيقية تتسبب بمنح ارهابيين حقوق شهداء

2019/07/24 | 22:01

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، ضبط عقيد في شرطة محافظة ديالى، يتلا...





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