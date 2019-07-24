2019/07/24 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع مغلق منذ 13 عاماً جنوبي العاصمة.وذكرت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “تم رفع الكتل الكونكريتية بالتعاون مع عمليات بغداد عن شارع 32 ضمن المحلة 808 ضمن منطقة الاثوريين في الدورة جنوب بغداد وفتح الشارع بالكامل امام حركة السير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية عن شارع مغلق منذ 13 عاما جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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