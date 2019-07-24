وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستنكر التهديدات والاعتداءات التي طالت بعض ملاكات الوزارة ومؤسساتها

2019/07/24 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل عن استنكاره الشديد لحملة التهديدات والاستفزاز التي وجهت الى كلٍ من السيد رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي والسيد مدير دائرة التعليم الاهلي الجامعي في الوزارة، وذلك على خلفية الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة حيال نتائج التحقيق التي توصلت اليها الوزارة فيما يتعلق بحالات الغش الجماعية لعددٍ من الكليات الاهلية في الامتحانات التنافسية.

كما اعرب السيد الوزير عن بالغ استنكاره للإعتداء المسلح الذي طال منزل السيد رئيس الجامعة المستنصرية والذي نفذته عصابة مارقة من المسلحين المجهولين.

واكد السيد الوزير انه على اتصال مستمر مع السيد وزير الداخلية بشأن هذه التهديدات والاعتداء الذي طال بعض الملاكات الاكاديمية في الوزارة وبعض مؤسساتها بغية إجراء التحقيقات الامنية العاجلة المطلوبة.

وشدد السيد الوزير على حتمية توفير الحماية القصوى لملاكات ومؤسسات الوزارة، مشدداً أن مثل تلك التهديدات والاعتداءات سوف لن تثني الوزارة عن المضي قدماً في تحقيق جميع الاجراءات والخطوات المطلوبة لترصين العملية التعليمية برمتها في البلاد، وسوف لن تثني العاملين عن الاستمرار في منهجية التصحيح، ولن تعيقهم عن تطبيق جميع القرارات الصادرة عن الوزارة لرفع مواطن الخلل السابقة.

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