2019/07/24 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة ..



التعليم توافق على عودة المرقنة قيودهم منذ عام 2009

وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اعادة الطلبة المرقنة

قيودهم الى الدراسة.

وذكرت الوزارة في بيان ان " موافقة وزير التعليم العالي قصي السهيل

حصلت على شمول جميع الطلبة المرقنة قيودهم في الجامعات والكليات

كافة ابتداءاً من سنة ٢٠٠٩-٢٠١٠ وحتى العام الدراسي الحالي

٢٠١٨-٢٠١٩".واضاف البيان ان "على لذين يرغبون بالعودة الى مقاعدهم الدراسية

مراجعة الجامعة او الكلية التي تم ترقين قيدهم فيها لغرض تقديم

طلبات الإعادة للدراسة مع تمديد السقف الزمني لاستلام طلبات العودة

الى المقاعد الدراسية لغاية ٢٠١٩/١٠/١ ".

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