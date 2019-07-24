2019/07/24 | 22:08

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فيسبوك ماسنجر “لايت” يتجاوز 500 مليون تحميل على متجر جوجل بلاي

الجميع على معرفة بمراحل ودورة حياة تطبيق فيسبوك ماسنجر المميز،

حيث كان حلًا بسيطًا من عملاق الشبكة الاجتماعية للتراسل النصي.

وبعد ذلك نما ليكون تطبيق مستقل للرسائل والمحادثات بأنواعها

“صوتية، مرئية”، بمعنى تطبيق مخصص.ولكن نظرًا لمميزاتها العديدة، انتهى المطاف بالتطبيق بأن يكون واحد

من أكثر التطبيقات استهلاكًا لموارد الهاتف.لذلك، قدّمت الشركة النسخة الخفيفة للتطبيق والتي حملت اسم لايت،

وتحديدًا في عام 2016.ليكون بديلًا مناسبًا وأقل استهلاكًا لموارد وخاصةً للهواتف

المحدودة.في سياق آخر، حقق التطبيق اليوم نجاحًا كبيرًا لتجاوزه الـ 500

مليون تحميل من على متجر جوجل بلاي.حيث قبل عامين كان الرقم يتربّع على 100 مليون مرّة، ومن المثير

للاهتمام، أن فيسبوك انتظرت أسابيع قبل إطلاقها لماسنجر لايت

للجميع.

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