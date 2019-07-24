انتشار بيوت «السحرة والمشعوذين» في بغداد.. ظاهرة تجتاح المجتمع.. ما السبب؟

2019/07/24 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق في سابقة خطيرة انتشرت ظاهرة #السحرة و #الشعوذة، بشكل كبير وواسع في العاصمة العراقية #بغداد، وباتت الظاهرة تنتشر بشكل واسع بين #الشباب من الذكور والإناث، خصوصاً […]

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