رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير الدفاع تعزيز العلاقة بين المواطن والقوات المسلحة

2019/07/24 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع نجاح الشمري.

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