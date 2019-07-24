بدر النيابية تحذر من موقف عراقي شديد في حال فرض عقوبات على قيادات الحشد

2019/07/24 | 22:23

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العهد نيوز – بغداد

حذر رئيس كتلة بدر النيابية حسن الكعبي، الولايات المتحدة الامريكية من موقف عراقي "شديد" في حال فرضت عقوبات على قيادات الحشد الشعبي

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