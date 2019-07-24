المفوضية: 4 وزارات تعمل على تدقيق سجلات الناخبين في كركوك

2019/07/24 | 22:24

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بغداد / الصباح/ عمر عبد اللطيف

اكملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 40 بالمئة من جدولها الزمني الخاص بالتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في نيسان من العام 2020، مؤكدة ان اربع وزارات تعمل على تدقيق سجلات الناخبين في كركوك، في حين لفتت الى أن عمليات تسليم بطاقة الناخب بلغت 75 بالمئة.

وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي، لـ»الصباح»: ان المفوضية استكملت حتى الان نحو 40 بالمئة من الجدول الزمني استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في نيسان من العام المقبل، مبيناً ان المفوضية استبقت تشريع القانون بالاجتماع بمدراء عامي المفوضية واستمعت منهم على مدى يومين في محافظة اربيل الى اخر الاستعدادات التي وصلت اليها المفوضية لاجراء الانتخابات.

وأضاف الهيتاوي ان المفوضية ستركز على استكمال التسجيل البايومتري للناخبين، والسيطرة على الاستعدادات اللوجستية بعد توفير الاموال والقانون والوقت الكافي، فضلاً عن الحملة الاعلامية المكثفة لاستقطاب الناخبين ورفع نسبة المشاركة التي ستكون الشغل الشاغل للمفوضية خلال المرحلة المقبلة.

ولفت الهيتاوي الى ان تدقيق سجلات الناخبين في كركوك بوشر العمل به منذ 3 اشهر، بعد نقاشات مستفيضة جرت مع اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم النيابيتين، اضافة الى حضور ممثلي وزارات الداخلية والتجارة والصحة والتخطيط اجتماعات في مقر المفوضية لمناقشة هذا الامر، باعتباره من صلب عمل تلك الوزارات وما على المفوضية سوى تزويدها بقواعد البيانات التي تستطيع من خلالها مقاطعة المعلومات وايجاد الاختلاف في ما بينها.

وأشار رئيس مجلس المفوضين الى ان ممثلي الوزارات المذكورة لم يزودوا المفوضية بالتحديث النهائي لهذه العملية، والى اين وصلت حتى الان، كاشفا عن ان الاسبوع المقبل سيعقد اجتماع مع ممثلي الوزارات المعنية للاستماع منهم الى الوقت الكافي لانجاز هذه المهمة ولاسيما ان المدة النهائية لتدقيق السجلات في المحافظات حددت بكانون الاول من العام الجاري.

بدوره، قال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني، في تصريح صحفي: إن «التصويت على تعديل قانون المجالس المحلية منحنا ثقة كاملة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الاول من نيسان من العام المقبل»، مؤكدا أن «المفوضية مستعدة لاجراء الانتخابات دون تأخير».

واضاف الرديني، أن «المفوضية ستستخدم اجهزة تسريع النتائج حيث اننا سنعلن عن المناقصات لاجل التوقيع على العقود وهذه اهم فقرة في عملية الاستعدادات»، مشيراً إلى أن «عملية التصويت ستسمح للنازحين والعسكريين والتصويت الخاص بقبول احدى البطاقتين الالكترونية او البايومترية خلال عملية التصويت».

على صعيد ذي صلة، التقى رئيس اللجنة القانونية النائب ريبوار هادي، أمس الأربعاء، وفدا من اعضاء مجلس المفوضين ضم كلا من حازم الرديني ومعتمد

الموسوي.

واستمع رئيس اللجنة القانونية، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته «الصباح»، الى ملاحظات الوفد الزائر بشأن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا، مبديا استعداد اللجنة الى دراسة الملاحظات المقدمة وعرضها على رئاسة المجلس لاتخاذ

ما يلزم بشأنها.

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