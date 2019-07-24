مساع لتسليم ملف بغداد الأمني إلى الداخلية

2019/07/24 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

ناقش وزير الداخلية ياسين الياسري مع محافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة امكانية تسلم الملف الامني من قبل وزارة الداخلية، وابعاد الصنوف العسكرية الاخرى.

وقال رئيس لجنة الاعلام في مجلس المحافظة رعد جبار الخميسي، في تصريح صحفي: إن «المحافظ فلاح الجزائري ورئيس مجلس المحافظة رياض العضاض ورئيسي اللجنة الامنية والاعلام بالمجلس التقوا وزير الداخلية ياسين الياسري في مكتبه حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع الامنية التي تهم محافظة بغداد».

واضاف ان “ابرز ما تمت مناقشته خلال اللقاء امكانية تسلم الملف الامني من قبل وزارة الداخلية وابعاد القوات والصنوف العسكرية التابعة لقيادة عمليات بغداد والاقتصار على الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية”.

من جانبه، ذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ان “الياسري اجرى جولة لعدد من تشكيلات الوزارة منها فوج طوارئ بغداد الخامس ومركز شرطة باب المعظم وعدد من السيطرات في شوارع بغداد”.

واكد ان “خدمة المواطن العراقي والسهر على راحته لتحقيق امنه واستقراره ومكافحة الجريمة بمختلف انواعها لبسط سلطة القانون هي عماد عملنا في الوزارة”.

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