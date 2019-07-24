2019/07/24 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية للجزيرة اكبر علي ولايتي، الأربعاء، ان أي تغير في وضع مضيق هرمز قد يفتح باب مواجهة خطيرة.وقال ولايتي، “لن نتفاوض مع ترمب تحت أي ظروف والتهديد بالحرب خداع،مشيرا الى أن” أي حرب أمريكية ضدنا تعني مواجهة إيران وحلفائها في كل المنطقة.واضاف، ان” ايران لن تتفاوض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبلوماسي إيراني:لن نتفاوض مع ترامب تحت اي ضرف والتهديد بالحرب”خدعة”) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبلوماسي إيراني:لن نتفاوض مع ترامب تحت اي ضرف والتهديد بالحرب”خدعة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).