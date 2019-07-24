روحاني: إيران لن تضيع فرصة المفاوضات لكنها لن تستسلم بحجتها

2019/07/24 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، الاتفاق النووي كان ب” الثقيل “على قلوب الإسرائيليين والرجعيين في المنطقة.وقال روحاني، ان” الحكومة الإيرانية لن تضيع أبدا فرصة المفاوضات من يدها وان إيران جاهزة دائماً لمفاوضات عادلة وقانونية، مؤكدا انهم” لن يستسلمو تحت ذريعة المفاوضات.واضاف، ان”السعودية وإسرائيل بذلتا جهداً كبيراً كي لا نحصل على […]

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