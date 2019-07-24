الصين تبدي استعدادها للتدخل عسكريا في هونغ كونغ

2019/07/24 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الصين استعدادها لنشر الجيش في شوارع هونغ كونغ للحفاظ على “النظام العام” إذا طلبت منها ذلك الحكومة المحلية، على خلفية تظاهرات حاشدة في الآونة الأخيرة تخللت بعضها أعمال عنف.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في مؤتمر صحفي، إنّ “وزارته تتابع عن كثب الوضع في المستعمرة البريطانية السابقة”، مشيرا إلى […]

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