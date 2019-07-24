شمخاني: الشعب الإيراني “لن يخضع” للاعداء عن طريق التلويح بشبح الحرب

2019/07/24 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعتبر أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، الأربعاء، ان الحوار مع شخص لم يلتزم بأي من تعهداته حماقة ودليل على الضعف والعجز.وذكر شمخاني خلال لقائه رئيس واعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إنه “اليوم وفي ظل الصمود الذي يضرب به المثل للشعب الايراني أدرك الاعداء بانه من غير الممكن اخضاع […]

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