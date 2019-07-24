كوردستان تمنح عطلة ثلاثة أيام لهذه الفئة

2019/07/24 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لشؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة ايام للموظفين الايزيديين في دوائر ومؤسسات الحكومة بمناسبة حلول عيد اربعينية الصيف (جلي هافيني).

وقال مدير عام المديرية خيري بوزاني لوسائل اعلام كوردية محلية، انه وفقا لقرار برلمان كوردستان فان حلول عيد اربعينية الصيف (جلي هافيني) الايزيدي يعد عطلة رسمية لمدة ثلاثة ايام كل عام للموظفين الايزيديين في دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم، لافتا الى ان العطلة لهذا العام تبدأ من 31 تموز الجاري لغاية 2 آب المقبل.

ويحتفل الايزيديون كل عام بعيد اربعينية الصيف لمدة ثلاثة ايام بالاجتماع عند مزار لالش لاحياء هذا العيد.

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