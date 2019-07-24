وزير الدفاع الأمريكي يزور الشرق الأوسط والخليج الأسبوع المقبل

2019/07/24 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

كشف وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك

أسبر، الأربعاء، أنه سيزور منطقة الخليج والشرق الأوسط الأسبوع المقبل، لبحث الوضع

الميداني هناك عن قرب.

وقال أسبر إنه سيستمع أيضًا خلال

زيارته المرتقبة ”للقادة العسكريين وعما يمكن فعله في المستقبل“ بعد تصاعد

التوترات مع إيران، حسبما نقلت قناة ”الحرة“ الأمريكية.

وأضاف أنّ الإيرانيين ”يصعّدون في

تحرشاتهم“ وأن الهدف الأساس الآن هو ”الحفاظ على حرية الملاحة البحرية في الخليج

وعبر مضيق هرمز وخليج عمان”.

وفي السياق، أعلن أسبر عن إجراءات عدة

تبحثها الإدارة الأمريكية الآن، بما فيها مؤازرة سفن حربية أمريكية سفنًا تجارية.

غيّر أنه رفض الإفصاح عمّا إذا كان

البنتاغون سيلجأ إلى القوة العسكرية لحماية السفن الأمريكية، حسب المصدر ذاته.

وتعليقًا على المبادرات الأوروبية

لضمان الأمن البحري في الخليج، قال أسبر: ”ما يقوم به الأوروبيون من إجراءات

عسكرية وقائية أحادية في الخليج، هو مكمل لما بدأته الولايات المتحدة وإن كان خارج

إطار قيادة واحدة“.

والثلاثاء، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي

على تعيين مارك أسبر وزيرًا جديدًا للدفاع، بعد نحو أسبوعين من ترشيحه من قبل

البيت الأبيض للمنصب.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عمل

أسبر وزيرًا للجيش، وهو منصب مدني داخل وزارة الدفاع الأمريكية.

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