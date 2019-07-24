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أوجه الشبه بين رئيس وزراء بريطانيا الجديد و ترامب ؟

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أوجه الشبه بين رئيس وزراء بريطانيا الجديد و ترامب ؟

الأربعاء 24 يوليو 2019 - 22:11

بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا السابق فاز بزعامة حزب المحافظين الحاكم خلفاً لتيريزا ماي ليصبح بذلك رئيس وزراء بريطانيا جونسون يلتقي مع ترامب بعدة أوجه شبه انطلاقا من الشكل الى السلوك والسياسية .

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