العمليات المشتركة تصدر بيانا بشأن عملية إرادة النصر

2019/07/24 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانا بشأن عملية إرادة النصر التي انطلقت في مناطق شمال بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ان عملية ارادة النصر انطلقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة لتنفيذ المرحلة الثانية بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيئة الحشد الشعبي وبإسناد جوي لتفتيش وتطهير جميع مناطق شمال بغداد وخاصة اقضية الطارمية والنباعي والعبايجي.

واوضح البيان ان العملية اسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابيين والمطلوبين قضائيا ومصادرة جميع الأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات العسكرية غير المرخصة لتعزيز الامن والاستقرار في المناطق التي شملتها العملية، مشيرا الى تنفيذ طيران الجيش لإثنتين وثلاثين طلعة جوية مسلحة اضافة الى طلعات الاستطلاع التصويري.

واكد البيان ان مجموعة المساحة التي تم تفتيشها وتطهيرها بلغت سبعمئة وستة عشر كيلومتر مربع.

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