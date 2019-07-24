2019/07/24 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n-2V0Z0EVaY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العكيلي: الكتل السياسية لا يمكنها سحب الثقة من عبد المهدي بسهولة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العكيلي: الكتل السياسية لا يمكنها سحب الثقة من عبد المهدي بسهولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).