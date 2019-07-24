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شاهد بالفيديو.. العكيلي: الكتل السياسية لا يمكنها سحب الثقة من عبد المهدي بسهولة


شاهد بالفيديو.. العكيلي: الكتل السياسية لا يمكنها سحب الثقة من عبد المهدي بسهولة
2019/07/24 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: n-2V0Z0EVaY

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