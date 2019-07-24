2019/07/24 | 22:37

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قطع التيار الكهربائي على مستشفى الحجة الأهلي بكربلاء لعدم تسديد الأجور

كلمة -

كربلاء

قطعت دائرة كهرباء محافظة كربلاء المقدسة، يوم الاربعاء،

التيار الكهربائي عن مستشفى الحجة الأهلي لعدم تسديد الاجور على

الرغم من تقديم الانذار في وقت سابق.

وقال مسؤول اعلام الدائرة خليفة التميمي إن “الدائرة قطعت التيار

الكهربائي على مستشفى الحجة نتيجة عدم تسديد فاتورة الكهرباء

المتراكمة”.

من جانبها، نشرت مستشفى الحجة على صفحتها في الفيس بوك ان دائرة

الكهرباء قطعت التيار منذ الساعة 12.00 ظهراً، دون سابق انذار،

داعية المواطنين عدم مراجعتها بسبب اغلاق المشفى.

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