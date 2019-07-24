2019/07/24 | 22:37

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جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر "دون أدنى شك"

كلمة -

متابعة

(رويترز) - قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون

يوم الأربعاء إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر

تشرين الأول ”دون أدنى شك“.

وأضاف جونسون، الذي كان يتحدث في داوننج ستريت فور توليه منصبه

رسميا إنه سيبرم ”اتفاقا جديدا، اتفاقا أفضل“ مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلا ”سنفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب وسنخرج من الاتحاد

الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون أدنى شك“.

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