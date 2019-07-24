2019/07/24 | 22:39

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المقابر الجماعية وتداعيات المشهد السياسي محور برنامج "رئيس التحرير"

الاربعاء

24

تموز

2019 :

10:03 pm

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أكد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية قصي الشبكي أن تنظيم داعش

الإرهابي سار على نهج نظام البعث البائد بإرتكاب جرائم المقابر

الجماعية وأضاف لدى إستضافته في برنامج رئيس التحرير الذي تبثه آفاق

أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد المقابر الجماعية كون عملية البحث

مستمرة علماً أن الشبك لديهم أكثر من 250 شخصاً مفقوداً منذ سيطرة

داعش الإرهابي على مناطق سهل نينوى كما أن الكثيرين يتناسون جرائم

النظام البائد سيما ما يتعلق بالمقابر الجماعية ، وأشار إلى أن على

الجميع أن يتعاطف مع ضحايا المقابر الجماعية خصوصاً الأطفال والنساء

الذين لا ذنب له ، وفيما كشف عن تعرض أكثر من 1800 أسرة شبكية للتهجير

إلى مرتفعات مناطق إقليم كردستان في زمن النظام البائد ، شدد النائب

الشبكي على أن أجهزة النظام الصدامي القمعي كان له دور كبير في عمليات

القتل والتعذيب والتهجير .من جانبه أعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان زيدان العطواني عن

تشكيل فرق للتفتيش من المفوضية ومؤسسة الشهداء ومنظمات المجتمع الدولي

للبحث عن المقابر الجماعية في جميع مناطق العراق ، وأضاف أن فرق

التفتيش هذه عثرت خلال الـ 10 أيام الماضية على رفاة 70 شخصاً مغدوراً

في المقابر الجماعية ، وهناك 95 موقعاً تضم مقابر جماعية عدة وتم فتح

75 منها ، وأشار إلى أنه في منطقة سنجار تم إفتتاح عدد من المقابر

التي تضم أشخاص من المكون الإيزيدي وتوجد عدد من المقابر في طور البحث

بأماكن عدة ضمن مسلسل جرائم النظام البائد وفيما أعرب عن أمله من كل

من لديه معلومات عن مقابر جماعية إبلاغ الجهات المسؤولة عنها ، بينَّ

العطواني أن عدم وجود تخصيصات مالية وعدم توفير غطاء أمني وأجهزة

حديثة يعيق عمل المفوضية مثمناً جميع الجهود التي أسهمت في دعم مفوضية

حقوق الإنسان في فتح المقابر الجماعية.في محور آخر من برنامج رئيس التحرير أكد النائب عن تحالف البناء عبد

الأمير المياحي أن الكتل السياسية يجب أن تكون حريصة على أمن البلد

وإستقراره وأن تحافظ على إنجازات النصر التي تحققت في معارك النصر

والتحرير على إرهابيي داعش ، وأشار لدى إستضافته في برنامج رئيس

التحرير الذي تبثه آفاق أن إدارة الحكم في العراق يحتاج إلى قوة في

إتخاذ القرارات ، وأضاف أن البرلمان ماضٍ في تشريع القوانين ولكن

الأزمة تكمن في التنفيذ وأن حل الحكومة أمر صعب ويؤدي إلى أزمة ومنعطف

خطر وهناك حراك سياسي ربما سيجري في المدة المقبلة للإستحقاق

الإنتخابي المتمثل بإنتخابات مجالس المحافظات ، مبيناً أن ما يحصل من

أزمات سياسية في البلاد يدفع ثمنها الشعب وليس رئيس الوزراء ، ورأى أن

بعض الوزارات الحالية تشكل خطراً على ديمومة الحكومة .

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