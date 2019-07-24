المنافذ تؤكد أتمتة الاجراءات الجمركية مع السعودية في منفذ عرعر الحدودي

2019/07/24 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/خطوة برس اكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي ،اليوم الاربعاء، أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على أهمية أتمتة الإجراءات الجمركية بين البلدين في التبادلات التجارية في منفذ عرعر الحدودي.وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن”العقابي ترأس وفد العراق التفاوضي في اجتماع النقل والمنافذ والموانئ في المجلس التنسيقي العراقي

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