سلامه ابو زعيتر - ورقة عمل حول/ تاريخ الحركة النقابية العمالية الفلسطينية

2019/07/24 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيمورقة عمل حول / تاريخ الحركة النقابية العمالية الفلسطينيةإعداد/ د.سلامه أبو زعيتر مقدمة:إن التنظيم النقابي في فلسطين بدأت إرهاصاته ما بعد الثورة الصناعية وما تبعها من تحولات في النظم الاقتصادية والبنى الاجتماعية، في مطلع القرن العشرين استناداً للقانون العثماني الصادر سنة 1909، والذي جرى بمقتضاه تشكيل روابط اجتماعية تقدم خدمات إنسانية واجتماعية للمجتمع المدني ب......

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