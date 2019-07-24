محلل سياسي لـ “ميديا نيوز”: أمريكا تعمدت قصف الحشد الشعبي بعد نجاحه في أفشال مخططاتها في العراق

2019/07/24 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد المحلل السياسي الدكتور عباس الجبوري، الاربعاء، ان الاستهدافات الاميركية للحشد الشعبي والقوات الأمنية كانت مقصودة للنيل من تلك القوات التي افشلت مخطط واشنطن في العراق والمنطقة.وقال الجبوري في حديث خاص لـ/ ميديا نيوز/ ان التحقيق مع الفلاحي يجب ان يكشف الى الرأي العام بشكل كامل وشفاف، داعيا لجنة التحقيق بالابتعاد عن […]

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