2019/07/24 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، خلال حوار صحفي مع برنامج “يحدث في مصر” في وقت سابق، أن جده كان يعمل مزارع قطن بالدلتا في مصر.وذكر جونسون خلال حوار سابق له مع الإعلامي المصري، شريف عامر، في برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، عن الجذور التاريخية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الحكومة البريطانية الجديد: جدي كان يعمل مزارعا في مصر المركز الخبري الوطني.

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