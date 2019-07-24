2019/07/24 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/خطوة برس اصدرت عشائر واحزاب سهل نينوى، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن ادارج قادة الحشد على قائمة العقوبات الامريكية.وذكر بيان مشترك تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “شيوخ ووجهاء عشائر واحزاب سهل نينوى يستنكرون القرار الامريكي بادراج قادة الحشد ضمن العقوبات وقرار رئيس الوزراء بسحب عناصر قوات الحشد الشعبي لواء ٣٠ الماسك للارض من السيطرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشائر واحزاب سهل نينوى يصدرون بيانا بشأن ادارج قادة الحشد على قائمة العقوبات الامريكية وكالة خطوة برس.

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