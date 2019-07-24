2019/07/24 | 22:54

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العهد نيوز – متابعة

دفعت حرارة الجو المرتفعة في أوروبا، حراس حديقة الحيوان في بلجيكا، لإطعام النمور دجاجا في مكعبات ثلج ضخمة، الأربعاء، في الوقت يشهد

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