سفارة دولة عربية في بغداد تتلقى تهديداً .. والداخلية تتابع

2019/07/24 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طبيب بيطري من محافظة بابل، هدد سفارة لبنان، دون معرفة دوافع التهديد.





وقال مصدر في وزارة الداخلية

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