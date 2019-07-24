تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات

2019/07/24 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

تنفذ وزارة الاعمار والاسكان مشروعا لبناء 33 ألف وحدة سكنية ببغداد والمحافظات باعتماد المدن السكنية، في وقت تنسق خلاله مع الدوائر البلدية لانشاء (بنك الاراضي).

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاسكان المهندس جابر الحساني في حوار خاص اجرته معه “الصباح”: ان وزارته وضمن البرنامج الحكومي لرئاسة الوزراء المتضمن توفير سكن ملائم لكل مواطن، تسعى لتوفير السكن للمواطنين كافة بشقين، الاول توفير الاراضي من خلال دوائرها البلدية، والثاني توفير الوحدات السكنية الجاهزة لاسيما للفئات دون المتوسطة والمهمشة والفقيرة.

وبين ان السياسات الاسكانية والخطط للمرحلة الماضية لم تتمكن من تنفيذ ذلك بسبب الازمة المالية وسطوة عصابات “داعش” الارهابية على عدد من المناطق، مشيرا الى ان وزارته انطلقت من خلال البرنامج الحكومي بمشروع يتضمن توفير الاراضي الملاصقة للمدن التي تعادل مساحاتها 50 بالمئة من مساحات المدن وبناء مدن سكنية عليها بموجب معايير تخطيطية حديثة بعد تقسيم الاراضي وتصميمها.

الحساني كشف عن تشكيل وزارته فرقا لهذا الغرض لاعتماد التصاميم الملائمة لتشييد قطع اراض للسكن بسعة 200 متر مربع وبأسعار رمزية جدا مع الخدمات المجانية، منوها بأن المساكن الـ 33 الفا قابلة للزيادة ببناء افقي متطور وبتقنيات جديدة في البناء العصري مع استخدام مواد عازلة للحرارة والصوت حفاظا على البيئة.

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