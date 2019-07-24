الرافدين يزيد سلفة الموظفين إلى 25 مليوناً

2019/07/24 | 22:56

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بغداد/ الصباح

قرر مصرف الرافدين زيادة مبلغ التسليف الخاص بموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا الى 25 مليون دينار.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف، تلقته “الصباح” ان “مصرف الرافدين قرر زيادة مبلغ السلفة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا والحاصلين على بطاقة الماستر كارد الدولية الى 25 مليون دينار”.

ولفت البيان، الى ان “المصرف دعا الموظفين الى زيارة فروعه في بغداد والمحافظات لغرض التقديم على السلفة”.

وكان مصرف الرافدين، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، إطلاق قروض بقيمة 100 مليون دينار للموظفين و50 مليوناً للمواطنين، لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.

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